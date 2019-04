‘Luidsprekers van 85.000 euro verkoop je eens in de tien jaar’

De fascinatie van muziekliefhebber Mark van Braam (51) voor audioapparatuur begon toen hij als 8-jarig jongetje een oranje Philips platenspeler kreeg. Toen hij zelf geld begon te verdienen, besteedde hij dat aan apparatuur en ruilde hij de ene set voor de andere in. Na in een Frans kasteel een chambre d'hote te hebben gedreven, keerde hij terug naar Nederland en begon in 2012 in Wapenveld zijn speciaalzaak Audio21. ,,Ik besloot te gaan doen wat ik het leukste vond. Het was midden in de crisis en ik dacht: het kan alleen maar beter gaan. Toen ik mijn eerste versterker verkocht, maakte ik een dansje in de tuin.’’