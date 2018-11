Luisterjazz in theaterzaal, voetjes van de vloer in foyer van De Heerd

Al 42 jaar lang vaste prik in het najaar in Heerde: het Rabo Jazzfestival. Jazz-minnend Heerde én jazzminnend Nederland kijken alweer weken reikhalzend uit naar de vrijdagavond met de ‘jazzy sounds’ vanuit De Heerd. De organisatie is al sinds de beginjaren in handen van Joop van Schaik.

Wat missen mensen als ze deze vrijdagavond 2 november niet naar het 42ste Jazzfestival in Heerde komen?

,,Mensen die niet van jazzmuziek houden, missen helemaal niks als ze wegblijven, haha. Maar jazzliefhebbers missen dan heel veel. Topmuzikanten uit binnen- en buitenland. Dit jaar bijvoorbeeld de ZooT vintage dance band. Die zag ik eerder spelen in de Brakke Grond in Amsterdam. Fantastisch. En Edwin Rutten met zijn band en het Peter Beets kwartet, met Anton Goudsmit op gitaar.’’

Wat is de kracht van het Heerder jazzfestival?

,,Het jaarlijkse programma, zeker weten. Voor een bescheiden bedrag slagen we er altijd weer in goede bands, orkesten en artiesten te halen. Dat komt vooral doordat ik al jaren een goede band met de muzikanten in de jazzwereld heb.’’

Zo goed, dat niet alleen publiek uit Heerde de weg naar De Heerd weet te vinden?

,,Het festival is organisatorisch een plaatselijke gebeuren. Ik krijg altijd geweldige veel hulp van tal van enthousiaste vrijwilligers. Ook veel publiek komt uit Heerde, maar zeker ook veel gasten komen uit de wijde regio. Er komt bijvoorbeeld elk jaar een stel uit Ridderkerk. Die zeggen altijd dat ze het zo fijn vinden dat ze hier nog gewoon hun jas kunnen ophangen en dan kunnen gaan zitten luisteren. Nooit ellende en rottigheid eromheen en altijd een fantastisch programma.’’

Zitten en luisteren. Geen swingende jazz?

,,Het programma is altijd opgedeeld in tweeën; in de theaterzaal pure luisterjazz. Voor meedansen met de muziek is die zaal niet echt geschikt. Het andere deel is in de foyer. Daar kan dansen en meedeinen op de muziek wel en ik sluit niet uit dat daar menig voetje van de vloer gaat. Zeker als Soultriggers rond 23 uur van start gaan.’’

Wat zijn de kosten en de tijden?