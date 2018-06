Maatregelen moeten tekort Heerde verminderen

Calamiteiten

Omdat al duidelijk was dat Heerde op een flink tekort afstevent, richt de voorjaarsnota zich ook op de aanpak hiervan, zo meldt de gemeente Heerde in een persbericht. Per 25 april is daarom al een budgetfreeze ingesteld. Het bevriezen van de budgetten houdt in dat er alleen uitgaven gedaan mogen worden die absoluut noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wettelijk verplicht, of waarvoor al vóór 25 april contracten waren getekend. Het levert ruim een miljoen euro op, blijkt uit de Voorjaarsnota. Voor niet te vermijden uitgaven wordt een zogeheten calamiteitenfonds van een kwart miljoen euro voorgesteld, als onderdeel van de besparingen uit de budgetfreeze. Dit is bijvoorbeeld voor onderhoud van de gebouwen, reparaties van de wegen en andere onvoorziene kosten.