Maatschappelijk werkster verdacht van oplichten dementerende vrouw uit Heerde

De zaak, die zich afspeelde tussen juli 2007 en maart 2013, kwam aan het rollen na het overlijden van het slachtoffer. Ze had geen familie. Alles zou naar Artsen zonder Grenzen en het Kankerfonds gaan. Uit haar bankgegevens bleek vervolgens dat er in totaal bijna 145.000 euro was overgemaakt naar de rekening van de verdachte. Daarnaast was er voor een ton spullen gekocht of geld uitgegeven aan verblijven in vakantieparken. De maatschappelijk werkster, die werd aangehouden en op staande voet ontslagen, ontkende gisteren de aantijgingen. Wat betreft de bedragen die naar haar waren overgemaakt zei ze dat het om zorgkosten ging. Ook toen de vrouw al in een verpleeghuis zat, zou ze haar nog tien à vijftien uur per week hebben begeleid tegen een uurvergoeding. Dat rijmt niet met verklaringen van medewerkers van het verpleeghuis die zeggen dat ze hooguit enkele keren per maand langs kwam.