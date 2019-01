‘Mafkees’ steekt zwaar vuurwerk af in bomvolle discotheek Heerde

Een fors gat in de houten vloer en muur en een forse schroeiplek. Het zijn de stille getuigen van een oorverdovende knal tijdens het nieuwjaarsfeest in Club Aesculaap in Heerde. De politie zoekt getuigen.

,,Een mafkees stak binnen in de rokersruimte zwaar vuurwerk af”, is uitbater Freddy Eijsvogel een week later nog steeds boos. ,,Het was rond 02.15 uur. Zo'n harde knal heb ik nog nooit gehoord. Het leek op het zwaarste stuk illegaal vuurwerk dat er is. Naast een gat in de vloer liepen meerdere bezoekers gehoorschade op. Ik heb aangifte gedaan.”

Bom

Het verbaast Eijsvogel niet dat er zwaar vuurwerk in de discotheek was. ,,We kunnen moeilijk iedereen fouilleren. Dat duurt uren. Er wordt altijd wel iets naar binnen gesmokkeld”, weet de uitbater. Op het moment van de knal waren zo'n vijfhonderd bezoekers in de uitgaansgelegenheid aan de Dorpsstraat.

In het vervolg wordt strenger gefouilleerd, zegt een geschrokken Eijsvogel. ,,Nu is het vuurwerk, de volgende keer is het een mafkees met een bom. In Heerde gebeurt nooit wat, zegt men. Terreur kan ook hier voorkomen. Terroristen zoeken plekken op met veel mensen en waar je geen aanslag verwacht.”

Schade