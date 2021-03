Maikel B. uit Heerde, verdacht van het doden van zijn moeder, wacht door corona nog op psychiatrisch onderzoek

Familiedra­ma Heerde: zoon (45) verdacht van doden moeder

14 september De zoon (45) die dit weekend werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van zijn moeder (66) in Heerde, wordt verdacht van moord of doodslag. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Het onderzoek in Heerde is nog altijd in volle gang