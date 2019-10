Man overlijdt bij ophalen zoon op terrein van hekwerkbedrijf in Heerde

Toekomst duikteams Harderwijk en Heerde onzeker

1 oktober Het is onzeker of het duikteam van de brandweer in Harderwijk hier gestationeerd blijft. Van twee duikteams in de veiligheidregio Noord- en Oost-Gelderland - nu verbonden aan de posten in Harderwijk en Heerde - gaat de brandweer terug naar één. Wat de thuisbasis wordt van de duikers wordt nog onderzocht.