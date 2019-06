Man uit Heerde ‘doodsbang’ na stelen geld van kennis via telefoon: ‘Hij drukte een mes op mijn keel’

Een man in Heerde die stiekem geld naar zijn eigen rekening overmaakte vanaf het rekeningnummer van een kennis, moest dat bekopen met een angstig avontuur. Hij zou zijn gegijzeld in de woning in Heerde waar ze samen verbleven, een mes op de keel gedrukt hebben gekregen en bestolen zijn van zijn telefoon en bankpas.

Het gebeurde op de ochtend van 8 oktober vorig jaar, zo blijkt op de rechtszitting in Zutphen, waar de 37-jarige Jan W. terecht staat. Deze hoort er 180 dagen cel tegen zich eisen, waarvan 96 voorwaardelijk. Bij de uitspraak over twee weken heeft hij deze straf er in voorarrest opzitten en kan hij gelijk naar een forensisch psychiatrische kliniek in Warnsveld, waar de officier van justitie hem wil hebben.

Drugs

De twee verbleven tijdelijk in de woning van een derde. De uit Heerde afkomstige W. was een paar dagen op stap uit een ggz-kliniek in Ermelo, waar hij vanwege een psychiatrische stoornis, schizofrenie, en amfetaminegebruik woonde. Beide mannen hadden de avond en nacht voor het incident drugs gebruikt en in elk geval W. zou al dagen niet geslapen hebben.

’s Morgens ontdekte hij dat de kameraad met zijn telefoon bezig was en daarmee honderd euro had weten over te boeken. Ook had hij vijfduizend euro overgezet van de spaarrekening naar de lopende rekening van W. met de kennelijke bedoeling om ook dat bedrag in te pikken. W. ontstak in woede en pakte een mes, waarmee hij hem dreigend op zijn plaats hield.

‘Doodsbang’

,,Hij was helemaal wild, het leek of hij in een psychose zat. Hij drukte het mes met zijn volle gewicht op mijn keel. Ik was doodsbang en begon te huilen’’, aldus het slachtoffer. Toen zijn belager even afgeleid werd door de voordeurbel wist hij via de achterdeur te ontsnappen, sprong over een schutting en vluchtte een buurthuis binnen. Hij sloot zich daar op in de wc en belde 112.

W. kan zich wel voorstellen dat de ander bang is geweest. ,,Ik heb alleen gezwaaid met het mes, heb het niet op zijn keel gezet en hem ook niet vastgehouden.’’ Er is ook geen letsel dat wijst op een mes op de keel, zegt zijn advocaat. Zij vindt dat de man alleen veroordeeld kan worden voor de bedreiging en bovendien sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.

De aangifte is volgens haar op punten aantoonbaar onjuist. Het slachtoffer zou zelf later toegegeven hebben dat de aangifte overtrokken is. Ze wil dat haar cliënt terug kan gaan naar de GGZ-instelling, waar hij zich kan wijden aan het maken van schilderijen, wat hij graag doet, en contact kan hebben met zijn kinderen.