Man uit Wapenveld kraakte woning na rondleiding door makelaar

Voor het kraken van een woning in Diever is een 40-jarige man uit Wapenveld veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. Via de civiele rechter werd de woning in april 2018 ontruimd. De woning stond een lange tijd te koop. De 40-jarige stapte vorig jaar in januari naar de makelaar en liet zich als potentiële koper door het huis leiden. Hij zag dat een dakraampje op een kier stond. Een paar dagen na de rondleiding drong de man via dat openstaande raampje de woning binnen. Hij woonde daar enkele maanden, samen met een vriend.