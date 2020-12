Man wordt onwel op A50, vliegt bij Heerde uit de bocht de bomen in en wordt succesvol gereanimeerd

Burgemees­ter Heerde boos over illegaal feest in tunnelbuis bij viaduct: ‘Hoe dom kun je zijn?’

13 december De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest beëindigd dat aan de gang was in Heerde. De aanwezige bezoekers hebben een boete gekregen en zijn naar huis gestuurd. Burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde: ‘Een feest in een tunnelbuis, hoe dom kun je zijn? Ik word hier gewoon nijdig van'.