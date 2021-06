Marathonloopster Andrea jaagt in alle eenvoud op olympisch succes in Tokio (en op die ene topduif...)

Tweede unit voor corona­tests in Heerde: ‘Zo hebben we meer tijd voor kinderen’

14 juni In Heerde kunnen nog meer mensen zich vanaf dinsdag laten testen op het coronavirus. Want op de parkeerplaats aan de Marktstraat is maandag een tweede mobiele unit geplaatst. Het geldt als alternatief voor dorpscentrum De Wieken in Vaassen, waar testen op Covid-19 voortaan niet meer kan.