McDonald’s Heerde gaat even dicht vanwege forse uitbreiding

Momenteel vinden er in en rond het restaurant al de nodige werkzaamheden plaats, maar kunnen bezoekers er nog gewoon terecht voor eten en drinken. McDonald’s Nederland wil in Heerde graag meer gasten van dienst kunnen zijn, aldus woordvoerder Eunice Koekkoek. Naast een McDrive met twee bestelpunten (waarmee dus twee gasten tegelijk een bestelling kunnen doorgeven) komt er ook een McCafé. Daarnaast wordt het restaurant met vijftig zitplaatsen vergroot en komen er meer parkeerplaatsen. Voor kinderen is er in het vernieuwde restaurant straks ook een magic table, een digitale speltafel.

Nieuwe inrit

Direct naast de McDonald’s in Heerde ligt Transferium Horsthoek, met een grote parkeerplaats en een bushalte. Gemotoriseerd verkeer kan na de (her)opening van het restaurant vanaf die naastgelegen parkeerplekken bij het restaurant komen, dankzij een nieuwe inrit. ,,We maken deze nieuwe ontsluiting vanwege de aanpassing aan de provinciale weg’’, legt woordvoerder Eunice Koekkoek uit. De Eperweg (N794), vanaf de Zwarteweg tot aan de snelweg A50, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 aangepakt.

De eerste paar weken is de vestiging in Heerde nog gewoon geopend. Van 4 tot en met 22 november is het restaurant in Heerde in zijn geheel gesloten en worden de bezoekers gewezen op alternatieve locaties van McDonald’s in Kampen en Zwolle. Vanaf 23 november is iedereen weer welkom in de vernieuwde vestiging aan de Eperweg.