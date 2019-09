Mechanisme hoogwatergeul Veessen mogelijk beschadigd door ongeval

Ook over het ongeval zelf zijn nog veel vraagtekens. Het is vermoedelijk maandagochtend rond 06.45 uur gebeurd, laat de gemeente Heerde weten. ,,Er zijn enkele getuigen uit Veessen die een klap hebben gehoord en rond 7 uur op de Tolbrug een oplegger van een vrachtwagen op zijn kant hebben zien liggen. We hebben verder nog geen beeld bij de exacte toedracht van het ongeval. Het onderzoek hiernaar loopt’’, zo meldt de gemeente via een woordvoerder.

Zeker is dat het wegdek op de brug behoorlijk beschadigd is. ,,We hebben nog niets kunnen herstellen. Eerst moet in beeld gebracht worden wat er precies is beschadigd en hoe groot deze schade is’’, aldus de gemeente. ,,Dat het om een forse schade en naar verwachting behoorlijke kostenpost gaat, is inmiddels al wel duidelijk. Over een behoorlijke lengte is de brugleuning - die tevens een voertuigkerende functie heeft - verbogen. Daarnaast is het beton van de brug zelf kapot op het deel waar de leuning is bevestigd aan het brugdek. Ook is het asfalt op het brugdek beschadigd.’’