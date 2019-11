‘Meester Pieter’ (22) uit Vorchten brengt als rapper Young Teach zijn debuutalbum uit

VIDEO Genisten uit Wezep boren op circuit in Heerde waterbron aan voor motocros­sers

27 november Militairen van de genie in Wezep boren deze week een waterput op het circuit van Motorsportvereniging NOV in Heerde. Het is niet zomaar een put: op tachtig meter diepte kan straks 100.000 liter water per uur worden opgepompt. Voorheen deden ze daar een week over.