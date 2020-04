Meetpunten bewijzen: Nederland stiller door coronacrisis

Dominee van zwaar getroffen Heerde: ‘Dat je tegen al die lege banken aankijkt, maakte het wel moeilijk’

5 april Bemoedigende woorden sprak dominee Jack Weststrate in de online kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente vanuit de Kruiskerk in Heerde, het dorp op de Veluwe dat zo hard getroffen is door het corona-virus. 25 Inwoners zijn hieraan overleden, waarvan 18 in zorgcentrum Brinkhoven.