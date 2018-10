'Menselijke maat weer in beeld bij PlusOV'

Directeur Jan Akerboom brak een lans voor de circa dertig medewerkers van PlusOV. ,,Zij hebben het zwaar gehad door de verschillende politieke besluiten en de berichtgeving in de media. We zijn dan ook blij met gemeenten als Heerde die ons positief waarderen”, aldus Akerboom. Volgens hem biedt de overstap naar een kleinschaliger opzet de kans om de menselijke maat terug te brengen in het vervoer van de kwetsbare kinderen en volwassenen. ,,Door aan te besteden in kleinere percelen van bijvoorbeeld een dertig routes en dan voor een periode van vier jaar, kunnen lokale ondernemers hierop investeren. Dan krijgen ook de chauffeurs meer zekerheid en kunnen er weer vaste chauffeurs op die routes rijden”, is het toekomstbeeld van Akerboom.

Heerde blijft in ieder geval deelnemer in PlusOV, zo besloot een unanieme raad. Al stelde de leden na een schorsing op initiatief van Jan Kampherbeek (CDA) wel een aantal eisen. Overschrijdingen van het budget zijn uit den boze en een boete voor de uittredende gemeenten moet de kosten van hun afhaken volledig dekken.

Duidelijkheid

Hoe de toekomst van de vervoerscentrale er uit gaat zien, moet donderdag 18 oktober duidelijk worden. In het dan geplande bestuurlijke overleg met de wethouders, moeten de deelnemende negen gemeenten uitspreken of en hoe ze verder willen met PlusOV. Wat dreigt is het uitstappen van grote deelnemers als Deventer, Zutphen en Apeldoorn voor alle onderdelen of alleen het leerlingenvervoer.

In plaats van nu zo’n 1500 leerlingen, zal PlusOV dan nog een 600 leerlingen in de overblijvende kleine gemeenten te vervoeren hebben. Hattem, Heerde en Epe hebben al hun voelhorens uitgestoken voor een vorm van samenwerking, zo liet wethouder Jan Berkhoff van Heerde weten. Berkhoff hekelde de opstelling van de drie grote gemeenten. Ook al om dat volgens hem de problemen bij PlusOV voor een deel te wijten zijn aan het onvolledig en niet op tijd aanleveren van gegevens aan de vervoerscentrale. ,,Zij waren het grootste probleem bij het aanleveren van de data”, aldus Berkhoff, die er sterk aan twijfelt of de uittreders wel in staat zullen zijn om het zelf te gaan regelen. ,,Alleen in PlusOV kun je gecombineerd aanbesteden, dat mag een gemeente zelf niet doen. Bovendien steunt de provincie Gelderland PlusOV”, aldus Jan Berkhoff.

Stofwolken

De wethouder kon ook na herhaald aandringen de raadsleden niet de gewenste financiële consequenties geven. ,,Pas als na het overleg donderdag de stofwolken zijn opgetrokken, kunnen we scenario’s gaan ontwikkelen”, was zijn verweer. Op basis van de analyses kon hij de raadsleden er wel van overtuigen dat er in Heerde vrijwel geen klachten meer zijn over PlusOV.