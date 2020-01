Met spoed lintjesregen bij brandweer, want garantie op onderscheiding verdwijnt

Video Bas’ (25) droom komt uit: hij heeft eigen ijssalon in Heerde

11:31 Van patat via plastic naar ijs. Voor Bas Wilbrink (25) is de cirkel rond. Zijn droom is een eigen horecazaak. En die heeft hij nu. De populaire ijssalon in Heerde is van hem. Straks gaan ook broodjes over de toonbank.