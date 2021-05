Mieke (62) uit Heerde krijgt eindelijk haar vaccinatieoproep, maar is toch in tranen: ‘Zo lang gewacht en dan dit’

video ‘Noodzaak voor wolven­vrije gebieden is hoog’ vindt CDA Gelderland

30 maart De noodzaak om wolvenvrije gebieden aan te wijzen in Gelderland is hoog, vindt CDA-Statenlid Arjan Tolkamp. Volgens hem is het hard nodig dat er alvast wordt nagedacht over maatregelen die misschien pas over een aantal jaren nodig zijn. ,,Wij pleiten niet voor afschot, al zou ik wel de mogelijkheid willen hebben om de wolf te vangen.’’