Militair verpleegkundige Milou over inzet in Brinkhoven in Heerde: ‘Ik zou het zo weer doen’

Terwijl elf militairen worden ingewerkt om bij te springen in zorghotel Chrysant in Apeldoorn, zit sergeant-majoor Milou in Afghanistan. De 30-jarige verpleegkundige maakt deel uit van de 43-ste Geneeskundige Compagnie die gestationeerd is in Havelte en is op missie. Ze bevindt zich in het Noord-Afghaanse Mazar-e-Sharif. Ze draait mee in de operatie Resolute Support. Een missie gericht op de training van Afghaanse politiemensen en militairen.

,,Het is hier vooralsnog rustig, gelukkig geen covid-gevallen onder de militairen en geen incidenten’’, vertelt Milou woensdagochtend vanaf het kamp via de telefoon. ,,Dat is in Nederland wel anders, begrijp ik. De situatie in een aantal regio’s is zo ernstig dat is de inzet van het leger opnieuw nodig is.’’