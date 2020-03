Militairen schieten woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde te hulp

Daarmee is Brinkhoven het eerste verzorgingshuis in Nederland dat hulp krijgt van militairen. Het woonzorgcentrum heeft de hulp nodig omdat tien personeelsleden noodgedwongen thuis zitten met een mogelijke coronabesmetting. Bij Brinkhoven zijn ook tenminste 22 van de 70 bewoners besmet met het coronavirus, zij worden verpleegd op een geïsoleerde afdeling. Vier bewoners van het verzorgingshuis in Heerde zijn inmiddels aan dit virus overleden.

Rondbellen

Vrijdag heeft directeur-bestuurder Jos Bleijenberg van zorginstantie Hanzeheerd (waar Brinkhoven onder valt) contact gezocht met defensie. Hij deed dat nadat hij voor hulp had rondgebeld naar collega-zorginstellingen en vervolgens een noodkreet neerlegde bij de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

Drie verplegers van defensie zijn zaterdagochtend om 7.15 begonnen bij Brinkhoven. Ze krijgen vanaf maandag steun van nog zeven militairen, zowel verpleegkundig als verzorgend personeel. In totaal zullen tien militairen de komende week bij Brinkhoven blijven werken. ‘

,,We zijn heel blij met deze hulp, op eigen kracht konden we niet meer de zorg verlenen die nodig is,’’ zegt de bestuurder. ,,We hebben afgesproken dat we het per week bekijken. Mogelijk kunnen we eind volgende week afbouwen, maar het kan ook zijn dat er nog meer defensiepersoneel nodig is.’’

Veel besmettingen in Heerde

Waarom er bij Brinkhoven zoveel mensen zijn besmet met het coronavirus is voor de directeur-bestuurder niet duidelijk. ,,We zijn tegelijk met alle andere verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland dicht gegaan voor bezoek. En we hebben alle voorgeschreven maatregelen in acht genomen.’’

Bleijenberg: ,,Het is bekend dat Heerde significant veel meer coronabesmettingen heeft dan andere gemeenten in Nederland. Dus ik denk dat het onvermijdelijk is dat het virus ook bij Brinkhoven is binnengekomen. Brinkhoven heeft een kwetsbare bewonersgroep. Het huis is aan het overschakelen van een verzorgingshuis naar verpleeghuis.’’