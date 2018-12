Miljoeneninvestering Vitens in Wapenveld

,,Een nieuw fietspad?”Dat is de eerste gedacht van inwoners en passanten bij de werkzaamheden aan de Molenweg tussen Wapenveld en Wezep. Het brede pad van betonplaten in het bosgebied tegenover de voormalige camping Ennerveld, is echter een bouwweg voor de ontsluiting van een gigantische bouwput middenin het bos.

Volledig scherm De toegangsweg naar het reinwater reservoir van Vitens. © Henri van der Beek

Volledig scherm De nieuwbouw van het reinwaterreservoir is al in volle gang. © Henri van der Beek

,,Wij werken daar aan de bouw van een nieuw reinwaterreservoir”, meldt woordvoerder Judith Zuijderhoudt van Vitens. En dat is een klus die ruim 2,5 miljoen euro kost en tot in ver in 2019 gaat duren. Er komt een reservoir van zo’n tweeduizend kubieke meter ofwel twee miljoen liter zuiver drinkwater. Dat water is afkomstig van het pompstation van Vitens in Epe. Het reservoir heeft vooral een functie voor de zekerheid van levering van water aan de klanten in Hattem en Wapenveld.

Buffer

,,Het oppompen van water in Epe gaat dag en nacht door en via de reservoirs vormen we een buffer. Mocht er iets misgaan in de drinkwaterproductie, dan is er altijd voldoende water beschikbaar. En de voorraad is ook bedoeld om de pieken in de vraag naar water op te vangen. We kennen in het watergebruik twee piekmomenten in de ochtend en de avond. Door deze reservoirs kunnen we levering van voldoende water garanderen”, legt Judith Zuijderhoudt uit.

Afdekken met zand