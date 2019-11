Minister Hugo de Jonge opent vernieuwd Hofje Wendakker in Heerde

Dementerende opsluiten, zodat ze niet verdwalen? Dat is in het vernieuwde Hofje Wendakker in Heerde niet de bedoeling. De bewoners moeten juist naar buiten, naar de dierenweide of de moestuin. Verdwalen is dankzij de inzet van moderne hulpmiddelen onmogelijk. Via gps worden ze namelijk gevolgd.