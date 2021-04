Minou en Merijn pellen authentieke boerderij in Wapenveld af op zoek naar historische schatten

Astrid Strijbos over een jaar lang uitvaarten verzorgen in brandhaard Heerde: ‘Soms stond ik twee keer per dag op het kerkhof’

19 maart Een keer een open dag houden in het uitvaartcentrum aan de Brinklaan. Dat was de gedachte van uitvaartverzorgster Astrid Strijbos (52) toen ze in maart vorig jaar vaste uitvaartbegeleider werd bij Memento Mori in Heerde. Afwisselend, en altijd intensief – en niet altijd alleen maar treurig. ,,Ik zeg ook altijd tegen mensen; als het kan, mag er ook wel gelachen worden.’’