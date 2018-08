Mirte uit Wapenveld legt simpele basis voor gezonde levensstijl

Mirte, waarom heb je een boek geschreven?

,,Ik heb onderzoek gedaan of er behoefte is aan boeken. Ik richt me vooral op jonge vrouwen. Deze doelgroep leest nog wel veel. Daarnaast heb je met een boek iets tastbaars, wat je bewaard. Dat werkt naar mijn mening beter dan een site of een blog.”

Je hebt alles aan het boek zelf gedaan. Hoe zit dat?

,,Normaal ga je eigenlijk met een plan naar een uitgever. Maar dat kost veel tijd en daarnaast gaat dat ten koste van een deel van je opbrengsten. Via internet kun je vrij simpel een boek uitgeven, las ik. Dus ik heb alles zelf gedaan; van de tekst en vormgeving, tot de verkoop en distributie. Het was een heel project, maar zeker de moeite waard.”

Wat voor boek is het?

,,Het heet ‘The Health Guide’. Het is een simpele basis voor een gezonde lifestyle. Over gezondheid is al veel geschreven. Ondanks het grote aanbod, of wellicht wel daardoor, zijn er nog steeds veel mensen die eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. Ik heb een luchtig boekje geschreven, met onderbouwing van de inhoud. De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum komt er bijvoorbeeld in voor.”

Er is al veel over dit thema geschreven. Wat is voor jou de gouden tip rondom een gezonde levensstijl?

,,Ik vergelijk een gezonde lifestyle altijd met het poetsen van je tanden. Je wilt je gebit gezond houden, dus je poetst zonder erbij na te denken dagelijks. Zo is het met lifestyle ook. Alleen veel mensen zijn het niet gewend om bijvoorbeeld fietsend naar het werk te gaan. Je moet dat systeem aanpassen. Als je het vaak genoeg herhaalt komt er vanzelf routine in. Dat kun je jezelf aanleren.”

Waarom zouden mensen juist dit boek moeten kopen?

,,In eerste instantie is het voor jezelf, want alle kleine beetjes helpen. Maar uiteindelijk is het ook voor de wereld. Want als je gezonder leeft is dat uiteindelijk voor iedereen beter.”

Het boek ‘The Health Guide’ bevat zestig pagina's en is sinds deze week voor 9,95 euro per stuk te koop. Onder meer via Bol.com of boekhandel Waanders in Zwolle.