Modelvliegers Vorchten willen container terug

De Modelvliegclub Noordoost-Veluwe (MVCNOV) is niet blij. Vorige week zaterdag heeft de vereniging de container met grasmaaier van het terrein, gelegen in de hoogwatergeul, moeten verwijderen van de gemeente.

De modelvliegers zijn het niet eens met de gang van zaken en hopen eind volgende maand in een hoorzitting te horen dat de container alsnog mag blijven staan.

De vereniging heeft al jaren een vlieglocatie voor de circa 50 leden aan de Ziebroekseweg, even buiten Vorchten in de gemeente Heerde. Sinds begin deze eeuw wordt het perceel gehuurd van de Jan Nienhuis Vereniging. ,,En toen kwam de hoogwatergeul”, legt secretaris Herbert Peek uit. ,,Er was een oud schapenhok, waarin onze grasmaaier stond, maar deze moest weg omdat het een bouwwerk was. Er moest een oplossing komen voor onze maaier.” En die werd gevonden in een mobiele container.

Stroombelemmerend

Maar daarmee was de kous nog niet af. De container zou stroombelemmerend werken bij een geul in werking en moest weg. Op last van de gemeente Heerde en onder druk van een dwangsom van 5.000 euro is dat 14 oktober gebeurd. ,,Wanneer de geul, ongeveer één keer per mensenleven, wordt gebruikt is er een soort meldingsplicht. Zodat boeren hun vee bijvoorbeeld weg kunnen halen. In die periode kunnen wij makkelijk de container verwijderen. Het duurde afgelopen zaterdag maar 15 minuten”, weet voorzitter Hans de Vries.

Woordvoerder Frank Vreeken van de gemeente Heerde laat weten dat er gezocht is naar de mogelijkheid om de container op locatie te houden. ,,De regels voor dit gebied zijn echter strikt. Er was geen enkele mogelijkheid voor legalisatie, vandaar dat de modelvliegclub eerst is aangesproken en later is aangeschreven om de container te verwijderen.”

Bezwaar

Samen met de eigenaar, de Jan Nienhuis Vereniging, is de modelvliegclub in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente. Eind november is er daarom een hoorzitting. ,,We hebben bezwaar aangetekend, het is nu de vraag hoe dat uitpakt”, zegt Peek.