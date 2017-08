Moeder en dochter exposeren in eigen Engelse landschapstuin: 'een waar toneelstuk'

VideoVolgende week viert ze haar 87ste verjaardag maar nooit eerder exposeerde Tonnie van der Kooij uit Heerde met haar dochter Marianne. Daar komt deze zomer verandering in. Hun werk is tot en met 5 augustus te zien in de Engelse landschapstuin van Tonnie in hartje Heerde.

Quote Als mijn man nog had geleefd, had hij ook meegedaan. Tonnie van der Kooij Als ik Tonnie van der Kooij vraag naar haar meest favoriete plekje in de tuin, wordt ze even stil. De vraag raakt haar zichtbaar. Dan antwoordt ze: ,,Het bankje bij de vijver in de avondzon. Het is een waar toneelstuk, de zon belicht steeds een andere boom. Na het overlijden van mijn man, nu bijna acht jaar geleden, kon ik er niet zijn. Juist omdat we samen zo genoten van dat mooie schouwspel. Nu kan ik daar gelukkig weer zijn.’’

De zomerexpositie van Tonnie en dochter Marianne van der Kooij in de verrassende tuin midden in het dorp heeft de naam ‘A Family Affair’ meegekregen. Want dat is wat het is; een familieaangelegenheid. ,,Een mooie omschrijving omdat ik het heel bijzonder vind om met mijn dochter te exposeren. Als mijn man nog had geleefd, had hij ook meegedaan. Dat weet ik zeker. Hij was een begenadigd schilder. Kom, we maken gelijk een ronde door de tuin. Dan weet je waarover ik het heb. Bovendien is het nu nog droog.’’

Engelse landschapstuin

We zijn in hartje Heerde. Veertig jaar geleden streek het echtpaar Van der Kooij met zoon en dochter neer in een jaren dertig twee-onder-één-kap aan de Stationsstraat in Heerde. Een doorsnee woning, maar met een enorme tuin oppervlakte van drieduizend vierkante meter. Deze Engelse landschapstuin moet al voor 1900 zijn aangelegd en hoorde bij een boerderij waar de koeien graasden van de naastgelegen slagerij. ,,Wij waren op zoek naar een huis met een grote tuin. Een tuin met bomen. Zie daar, de mooie rode beuk’’, wijst ze op de machtige boom. ,,De man die er destijds een bankje omheen timmerde zei: ‘De boom zal het bankje niet raken zolang jullie hier wonen. Maar je ziet het: de boom raakt aan alle kanten het bankje en ik woon hier nog steeds’’, vertelt ze trots.

Volledig scherm Heerde - Tuin familie van der Kooij

Tussen de bomen en de honderden, weelderig bloeiende plantensoorten door, zijn de beelden van dochter Marianne te bewonderen. Ze maakt gebruik van verschillende materialen als kunststof, brons en metaal. We houden even stil bij het bronzen beeld, genaamd ‘Hollandse Nieuwe’. ,,Wat denk je? Is het een vis, een vrouw of een paard?’’ Tonnie van der Kooij lacht terwijl ze een tik geeft op het welgevormde achterwerk van het beeld. ,,Dit beeld is een hybride van vrouw en dier. Het dier is op zijn beurt weer een hybride van vis en paard. Een bizarre combinatie die vragen oproept en de fantasie prikkelt. En dat is precies de bedoeling.’’

Glaskunst

De glaskunst in de uitgestrekte tuin komt van Tonnie zelf. Er is glas in lood te zien maar ook werken die zijn gemaakt door middel van glasfusing. ,,Mijn werk is hobby, de werken van mijn dochter zijn echte kunstwerken, zij studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam.’’ Schoonzoon Ludo Tilgenkamp heeft het achterste deel van de tuin op een bijzondere manier ingericht. ,,Hij heeft een kunstwerk gemaakt van natuurlijke materialen. Door de stenen om een bepaalde manier te stapelen, is een bijzonder kunstwerk ontstaan’’, legt Tonnie uit.

Quote Volgens mijn fysiotherapeut zou ik lang zo fit niet zijn als ik die tuin niet had. Tonnie van der Kooij

Terug nemen we nemen een kronkelend paadje aan zijkant van de tuin als terugweg. ,,Soms wandel ik wel drie kwartier door mijn eigen tuin, heerlijk. Volgens mijn fysiotherapeut zou ik lang zo fit niet zijn als ik die tuin niet had. Ik probeer dan ook zo veel mogelijk zelf te doen. In de tuin werken is een heel goede therapie’’, weet ze inmiddels uit ervaring. ,,Voorlopig krijgt niemand mij hier weg. Mensen vragen wel eens: zit je nu nog steeds in die tuin? Maar waarom zou ik uit het paradijs weggaan?''

A Family Affair, Stationsstraat 10 in Heerde, elke vrijdag en zaterdag van 12 tot 17 uur en op afspraak. www.mariannevanderkooij.nl.