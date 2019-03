Motoren rijden op Koningsdag in Wapenveld op veertig meter hoogte over de hoofden van het publiek

Johan, wat hebben jullie dit keer bedacht?

,,De bmx-ers konden dit jaar niet, dus we zijn eens gaan Googelen. Ook omdat we als bestuur 12,5 jaar actief zijn, wilden we extra groot uitpakken. We kwamen uiteindelijk terecht bij de Geschwister Weisheit uit Duitsland. Zij hebben een show waarmee ze overal in de wereld zijn geweest: Oman, China, Thailand...’’