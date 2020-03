Motorrijder gewond bij botsing: Eperweg bij Heerde tijdelijk afgesloten

Vooral zelfstandi­gen in Elburg en Oldebroek vragen om financiële bijstand door coronacri­sis

6:06 Zeker een op de tien Noord-Veluwse zzp’ers komt in financiële problemen door de coronacrisis. Om genoeg geld over te houden om van te kunnen leven, doen zij een beroep op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. In Elburg en Oldebroek blijkt de nood het hoogst. In beide gemeenten vraagt zo'n 14 procent van de zelfstandigen om bijstand, blijkt uit navraag door de Stentor.