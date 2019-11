Na duizenden paarden taxeren stopt Gait (89) uit Heerde er mee

VIDEO Heerde stelt na meerdere bijtinci­den­ten paal en perk aan het uitlaten van honden op de Renderklip­pen

28 november De gemeente Heerde stelt paal en perk aan het uitlaten van honden in natuurgebied Renderklippen. In het grootste gedeelte rondom de schaapskooi moeten honden per direct aangelijnd zijn. In het losloopgebied geldt een maximum van drie honden per persoon.