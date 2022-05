Na jarenlange discussie lijkt verkeersluw centrum Heerde dichtbij: ‘Liever in één keer goed, dan twee keer half’

Of het nou gemeenteraadsleden, inwoners, horecaondernemers of toeristen zijn: jarenlang pleiten ze al voor een verkeersluw centrum. ‘Desnoods stel je die maatregel alleen in tijdens drukke dagen van het zomerseizoen‘, vinden zij. In zulke periodes zorgt verkeer volgens winkeliers voor ‘levensgevaarlijke situaties’ in het ‘visitekaartje’ van het dorp. Auto‘s in het straatbeeld nodigen niet uit om een terrasje te pakken, stelt Heerde.