Na zes jaar eindelijk stoplichten op Brinklaan in Heerde

Maandagavond kon griffier Bianca Espeldoorn na enig digitaal speurwerk, antwoord geven op de vraag wanneer en door wie de perikelen rond deze oversteek voor het eerst aan de orde waren gesteld. Toenmalig raadslid Harro Visser (CDA) vroeg op 14 oktober 2013 aandacht voor dit onderwerp nadat er in 2012 een herinrichting van de Brinklaan was uitgevoerd.

Oversteekpunten

Geconfronteerd met de informatie dat er nu eindelijk een definitieve oplossing is, kan Harro wel lachen. ,,Of ik precies om stoplichten heb gevraagd, weet ik niet meer. Wel dat ik bijna aan het einde van de raadsperiode aandacht heb gevraagd voor twee oversteekpunten: bij de voetbalvelden SEH en voor de situatie aan de Brinklaan”, weet Visser zich te herinneren.

Proef met lichten

Wim de Weerdt (GBP) deed vorig jaar het voorstel een proef met stoplichten te houden. Die proef is begeleid door studenten van Hogeschool Windesheim. Die kwamen tot de conclusie dat het subjectieve veiligheidsgevoel sterk zal verbeteren bij de aanleg van stoplichten. De raad is bereid de benodigde 125.000 euro op tafel te leggen. ,,Laten we maar blij zijn dat het in al die jaren nooit echt fout is gegaan op de oversteek”, is de reactie van Harro Visser zoveel jaar na dato.