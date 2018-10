Natuurbegraafplaats De Polberg wil minder nieuwe natuur maken dan provincie eist

video Philadelp­hia breidt experiment uit: ‘In 2020 werken er volop robots in de zorg’

24 oktober Robots als personeel in de zorg. Toen zorgorganisatie Philadelphia daar tweeënhalf jaar geleden mee begon te experimenteren, was er volop twijfel. Inmiddels zijn de ervaringen zo positief, dat het aantal robots wordt uitgebreid. ,,De mens vervangen? Dat is nooit ons doel geweest.’’