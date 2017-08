Nielson helpt brugklassers zelfvertrouwen krijgen

videoEr zijn paardenkampen, zeilkampen maar je kunt in de zomervakantie ook gaan werken aan je zelfvertrouwen tijdens een brugklas-oefenkamp. In Veessen worden deze week brugklassers in spe klaargestoomd voor de middelbare school. Om de overstap ietsje minder spannend te maken. Zanger Nielson helpt een handje.

Volledig scherm Het Nijesteen in Veessen. Daar is een zomerkamp voor kids die niet echt staan te stralen van zelfvertrouwen. Zanger Nielson is er ook bij tussen 15 en 17 uur. Verhaal Alice © Vakfoto Van Der Beek

,,Stop!'' De twaalfjarige Nina uit Ugchelen geeft tegen niemand minder dan zanger Nielson heel duidelijk haar grens aan. Verbaal maar vooral fysiek. ,,Je ogen zeggen het. Die spreken duidelijke taal. Heel knap’’, reageert Nielson zichtbaar onder de indruk. Begeleider Vincent knikt. ,,Je moet doen wat bij je past. Dan kom je sterk over.’’

Er wordt geoefend in contact maken, heel belangrijk op een nieuwe school. Tijdens het spel wordt de kinderen geleerd hoe ze het beste hun persoonlijke ruimte kunnen aangeven. ,,Je kunt dat op twee manieren doen: door weg te kijken en niet duidelijk je gevoel uit te spreken of door de ander in de ogen te kijken en heel duidelijk te zeggen: ik vind dit niet fijn. Laat me even’’, adviseert Vincent na afloop van de oefensessie.

Spannend

De overstap van groep 8 naar de middelbare school is voor veel kinderen spannend, zeker als je gepest wordt of faalangst hebt. Voor een positief steuntje in de rug is er deze week en volgende week het zomerkamp Sterk ID van stichting De Ster waarbij brugklassers in spé in een nagebouwd schoollokaal in de historische hoeve De Nijesteen aan de IJssel alvast kunnen oefenen.

Quote Ik kan mij identificeren met deze kids die zich soms een buitenbeentje voelen Nielson

Buitenbeentje

De bel klinkt. De 28 kinderen splitsen zich op in kleine groepjes om in workshops de situaties van net nog eens rustig door te nemen met hun mentor. Nielson en zijn vriend en tourmanager Don schuiven aan. De zanger is op eigen initiatief naar het kamp in Veessen afgereisd. ,,Ik kan mij identificeren met deze kids die zich soms een buitenbeentje voelen. Daarom ben ik hier.’’ Hij deelt zijn onzekerheden als tiener met de kinderen. Ook geeft hij ze tips. ,,Het is helemaal niet erg om onzeker te zijn over zoiets groots als het gaan naar een nieuwe school. Bijna elk kind vindt dat spannend. Ik ook. Maar ik was ook nog eens onzeker over die onzekerheid. Mijn hele middelbare school heb ik daar last van gehad. Jammer, want dat was helemaal niet nodig geweest. Maar ja, dat is achteraf. En dit soort kampen had je toen nog niet.’’

Pre-pubers

Het is een intensief begeleid kamp, gestoeld op een psychologisch onderbouwd programma. Maar naast de nagebootste lessen en workshops is er genoeg ruimte voor ouderwetse zomerkamp-activiteiten. Zo is er een bonte avond, een dierengeluidenspel en gekeet met zeepsop tijdens het corveeën.

Kampleider en kinder- en jeugdpsycholoog Rosanne Vos: ,,Deze kinderen lijken gewone pre-pubers maar het zijn heel kwetsbare kids. Ze hebben allemaal iets: ze worden gepest, zijn angstig, worden snel boos. Het gaat niet om ernstige gedragsproblematiek; deze kinderen zitten niet fulltime bij de psycholoog. Gelukkig niet. Maar het is intensief. Het mooie is dat je ze elke dag een stukje sterker ziet worden. Het is heel bijzonder om daaraan een steentje bij te dragen.’’ De bonte avond op donderdag noemt ze ‘magisch’. ,,De kinderen komen onzeker binnen, vijf dagen later staan ze te shinen op het podium en durven zichzelf te laten zien. Hoe mooi is dat?’’

Quote De kinderen komen onzeker binnen, vijf dagen later staan ze te shinen op het podium en durven zichzelf te laten zien. Hoe mooi is dat? Rosanne Vos