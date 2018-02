Niet alleen Wilhelmus, ook het Heerder volkslied in de klas, als het aan CDA ligt

videoHet CDA in Heerde heeft een bijzonder punt in het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. Ze wil dat kinderen het Heerder volkslied mee kunnen zingen.

‘Heerde is het mooiste plekkien. In ons boeren vaderland. Ginds de Iesel met zien weerden. Daor weer bosch en heuvelrand.’

Ouders in de gemeente Heerde moeten niet raar opkijken als hun kinderen die regels over een poosje spontaan beginnen te zingen. Het zijn de eerste zinnen van het Heerder volkslied. En als het aan CDA ligt, gaan de basisscholen dat de kinderen leren.

Knipoog

Volgens lijsttrekker Joke Grotenhuis is het droevig gesteld met de kennis van het lied, dat de in 1954 overleden Jan van Riemsdijk componeerde. ,,Met Koningsdag valt het me bij de aubade altijd op dat de kinderen het niet mee kunnen zingen. Het is vervaagd. Net als het Wilhelmus.’’

Met dank aan CDA-leider Sybrand Buma is dat laatste lied tegenwoordig verplichte kost op Nederlandse scholen. ,,Zover gaan wij niet. Het is geen móeten. Wij hebben het in ons programma opgenomen met een knipoog naar die landelijke lijn. Maar wel met een serieuze ondertoon. We mogen er hier trots op zijn dat we op een heel mooi plekje wonen.’’

Eigentijdse wijze

De tekst van het Heerder volkslied is belegen, maar Grotenhuis stelt voor het de huidige generatie op eigentijdse wijze aan te leren. ,,We leven in het digitale tijdperk. Dus dat kan het best via YouTube-filmpjes. Die kunnen worden geprojecteerd op een digibord.’’ Deze filmpjes bestaan volgens haar nog niet. Grotenhuis zou eventueel zelf als leadzangeres kunnen fungeren. Ze geeft aan het Heerder volkslied uit haar hoofd te kennen.

Dat geldt niet voor Gerlinda van Eijk. ,,Ik ken het deels’’, bekent de juf van Het Talent lachend. Ze denkt dat de tekst voor de leerlingen van de christelijke basisschool zelfs helemaal abracadabra is. Mede omdat het aansluit bij het huidige onderwijsprogramma, klinkt het idee van het CDA haar als muziek in de oren. ,,We zijn bezig met het bewust lesgeven in erfgoed. Het leren van het Heerder volkslied past daar heel goed in.’’

Directeur Robin Papiermole van openbare basisschool De Spreng is ietwat sceptisch. ,,In z’n algemeenheid zijn we vóór zingen. Maar het moet geen verplichting zijn.’’