Nieuw leven nabij voor De Eendracht in Hoorn

Samen met Het Juvenaat in Zevenaar en de Fliegerhorst in Teuge staat De Eendracht in Hoorn het komende half jaar in de spotlights. Het betekent dat voor het trio nadrukkelijk wordt gezocht naar goede ideeën voor een nieuwe invulling of functie die de karakteristieke locaties in ere herstelt.

Volgens de jury van de Challenge passen de drie locaties het best in de doelstelling van de 'wedstrijd': panden moeten een speciaal verhaal met zich meedragen en een bijzondere waarde hebben voor de directe omgeving. Voor De Eendracht is geconstateerd dat het een prachtig gebouw is met een lange historie, een prominente plek aan de fietsroutes van het Apeldoorns Kanaal en met veel kansen voor een nieuwe invulling. Ideeën die al werden geopperd gaan van een Bed & Breakfast tot een klimhal.

Insturen

Vandaag heden worden ideeën verzameld op www.steengoedbenutten.nl. Iedereen kan zijn brainwave insturen. Wat zou iemand er willen starten, welke maatschappelijke rol zou het pand kunnen vervullen en wat kan de inbrenger van het idee daaraan zelf bijdragen? In september wordt per locatie het beste idee of de beste combinatie van ideeën gekozen. Met behulp van een coach gaan de inbrenger van het idee en de eigenaar van de locatie aan de slag. Eind september dit jaar moet er voor de locaties dan een concreet plan van aanpak liggen.

Overigens zijn de 'afvallers', panden die het niet tot de laatste drie hebben geschopt, in de SteenGoed Challenge niet aan hun lot overgeleverd. Onder meer d'Olde Skoele in Hattem wordt ook nog bijgestaan door de provincie in de zoektocht naar een nieuwe bestemming. Daarvoor is het SteenGoed Transformatieplein ontwikkeld, waar alle locaties te vinden zijn en waar iedereen zijn of haar ideeën kan indienen.

