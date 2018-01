Nieuwe bezems vegen Heerde schoon

Heerder school brengt hardlopend 3000 euro naar Glazen Huis

22 december Met 18 leerlingen is de school Het Talent in Heerde vandaag hardlopend naar het Glazen Huis in Apeldoorn gegaan. Met een afstand van 21,5 km een heuse halve marathon, die in een estafette werd afgelegd. Een sportieve presentatie die eindigde met het naar binnen schuiven van 3000 euro voor het goede doel, ingezameld door iedereen van de school.