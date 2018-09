Nieuwe brug houdt percelen bereikbaar bij hoog water

Dertien klussen moeten nog worden uitgevoerd om het hele project hoogwatergeul te volbrengen. Het gros van het aanvullende werk betreft kleinere, lokale aanpassingen. Zo moeten links en rechts nog wat stuwen worden aangepast en er moet nog een opslagloods worden gebouwd. Andere werkzaamheden vergen wat meer tijd en werk. Zoals de aanleg van een onderhoudspad op de Oostdijk. Om tijdens de inzet van de hoogwatergeul een goede waterafvoer bij Veessen te garanderen, worden in de Oeverwalwetering grotere duikers geplaatst. En bij de Kerkstraat in Veessen wordt gemaal De Hank gebouwd, voor een goede waterafvoer in het zuidelijke deel van de Oeverwalwetering.

In totaal zullen alle restwerkzaamheden nog tot begin 2020 duren. Omwonenden worden via nieuwsbrieven van het werk op de hoogte gehouden.

Brug

De bouw van een brug aan Het Oever in Wapenveld begon gisterochtend met graafwerkzaamheden door medewerkers van grondverzetbedrijf Van Norel uit Wapenveld en Grond Weg en Waterbouwbedrijf Van Heteren uit Hengelo. Later deze week worden vierkante palen in de gerond geheid, waarna een betonnen dek over het water wordt gelegd. Uiteindelijk gaat daar weer een net laagje asfalt overheen, zodat het gebruikers van Het Oever met die brug richting de IJssel kunnen en zodat het water in het gebied 'de ruimte' krijgt. Eind december moet de brug klaar zijn.