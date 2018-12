Nieuwe burgemeester wil snel naar Heerde verhuizen: ‘Bel gelijk met de makelaar’

Koops-Scheele is lid van de ChristenUnie en was eerder wethouder in Amstelveen en de gemeente Stichtse Vecht. Haar voordracht werd gisteravond tijdens een extra raadsvergadering bekendgemaakt.

Ervaring

In totaal solliciteerden 44 personen op de baan van burgemeester van Heerde; 28 mannen en 16 vrouwen. Maar het werd dus de 48-jarige Koops-Scheele. ,,Ik ben superblij!”, zegt ze in een reactie tegen de Stentor. ,,Heerde is een groene gemeente, op de Veluwe, met veel gemeenschapszin. Mensen kijken naar elkaar om. Ik denk dat ik daar heel erg kan aarden.”

Koops-Scheele studeerde rechten in Leiden en was jarenlang advocaat, voordat ze in 2010 als wethouder in Amstelveen aan de slag ging. Die rol vervulde ze tot 2014. Een jaar later werd ze wethouder in de gemeente Stichtse Vecht, een functie die ze tot mei van dit jaar bekleedde.

Verhuizen

Ze staat te popelen om als burgemeester te beginnen en hoopt zo snel mogelijk met haar twee kinderen van 7 en 5 van Amstelveen naar Heerde te verhuizen. ,,Ik stap morgenvroeg (vandaag, red.) direct om half negen in de auto en rijd naar Heerde. In de tussentijd bel ik een makelaar. Ik ben een alleenstaande moeder en heb twee jonge kinderen die met me mee verhuizen. Het liefste wil ik voordat ik op 1 februari aan de slag ga een woning gevonden hebben, als het lukt. Desnoods ga ik eerst een tijdje huren, want ik wil liever niet dagelijks heen en weer reizen.”

Felicitatie

Koops-Scheele volgt waarnemend burgemeester Fred de Graaf op, die vorig jaar oktober de ambtsketen overnam van Inez Pijnenburg. De Graaf kent ze nog uit haar tijd als wethouder in Amstelveen, waar De Graaf destijds als waarnemend burgemeester aan het werk was. ,,Toen je na de verkiezingen niet terug kwam als wethouder, heb je in een gesprek je ambities met mij gedeeld. Ik wil je dan ook van harte feliciteren met deze voordracht”, zei De Graaf gisteravond tegen haar, terwijl ze via een live-verbinding zichtbaar was in de raadzaal.

Koning

Nu de gemeenteraad Koops-Scheele heeft voorgedragen, gaat ze op gesprek bij de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk moet ze officieel worden benoemd door de koning, al is dat slechts een formaliteit.