Nieuwe glans voor oude dorpskroeg De Rooster in Heerde

Het is via een paar smalle houten trapjes even kruipdoor, sluipdoor maar dan zie je ook wat. Een decennialang verborgen hotelkamer bijvoorbeeld, compleet in originele staat en dat betekent in dit geval uit begin vorige eeuw. Op de deur staat, heel eenvoudig, een 7. Ook hotelkamer 6 is nog in tact. ,,Het hotel had zeven kamers, allemaal met zicht op het dorpsplein. De middelste kamer had openslaande deuren en een balkon. Of bordes, het is maar hoe je het noemen wilt’’, zegt Corine van Neck terwijl ze de deuren opengooit. Het is een daalders plekje met prachtig zicht op kerk en plein. ,,Vanwege de monumentenstatus moeten twee hotelkamers behouden blijven. Dat doen we met alle plezier, de deuren met de nummers laten we zoals ze zijn. De rest van de verdieping wordt onze woonruimte.’’