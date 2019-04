Nieuwe parkeerplaats veilige aanwinst voor Heerderstrand

Het is een lenteachtige middag. Het zonnetje schijnt volop. Baasjes laten hun honden uit rondom het Heerderstrand. Het recreatiegebied ligt in het buitengebied van Heerde, aan de rand van de snelweg A50. De auto’s en vrachtwagens razen in de verte voorbij, als directeur Erik Droogh van terreineigenaar Leisurelands plaatsneemt op een bankje. ,,Het blijft toch een pareltje. De waterkwaliteit is hier fantastisch’’, zegt hij, wijzend naar het strand. ,,Het is heel anders dan bijvoorbeeld het grootschalige Bussloo. Maar dat we dit in Nederland nog hebben mag je zeker ook koesteren.’’