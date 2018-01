'Nieuwjaarsjump' Wapenveld voor KWF pakt goed uit

'Het is om de leerling bewust te maken van het verkeer'

20 januari Op de bijrijdersstoel zitten en zelf mogen remmen; een wereld ging vanochtend open voor de leerlingen van de Ds. Van Maasschool in Wapenveld. De Wildekampseweg in Wapenveld is vanmorgen afgelegen en stil als er een auto van ANWB stevig optrekt. Naast instructrice Jolanda zit Lisa als bijrijder in de auto. Ze kijkt naar haar klasgenoot Jesca die met een vlag aangeeft wanneer ze moet remmen. Dan is het moment daar en de auto komt abrupt tot stilstand. ,,Wow, vet cool”, wordt er vanaf de zijkant door de andere kinderen geroepen.