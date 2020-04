Officier wil ‘overspannen’ brandstichter uit Wapenveld naar verpleeghuis sturen

Burgemees­ter Jacqueline Koops van Heerde pakt taken weer op na coronabe­smet­ting

14:23 Burgemeester Jacqueline Koops van Heerde gaat weer aan het werk nadat ze werd getroffen door het coronavirus. Koops droeg haar taken tijdelijk over aan wethouder Jan Berkhoff, omdat eerste loco-burgemeester Wolbert Meijer ook ziek was.