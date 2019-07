Ondernemer uit Vaassen claimt wondermiddel tegen jeukrupsen en roeit ze al uit in Heerde

Bok wil niet onbescheiden overkomen, maar noemt zijn middel ‘een voortreffelijke, magistrale oplossing’. ,,Het lijkt er toch echt op dat wij dé manier hebben gevonden om de rupsenplaag te bestrijden.’’ De vrijzinnig dominee in ruste doelt met ‘wij’ op Allicin Animal Care International in Vaassen waarvan hij directeur is. Bok zegt dat zijn bedrijf het middel ontwikkeld in een laboratorium in Delft.

Ondernemer

Bok: ,,Ik word overigens liever geen oud-dominee of wetenschapper genoemd, maar ondernemer. Dat is wat ik ben. Met als core business bij Allicin: antibiotic alternatives. Wij ontwikkelen geheime formules en methodes waarmee bacteriestammen op natuurlijke wijze worden gedood. Zelfs antibiotica-resistente stammen. Maar op een gegeven moment dacht ik: wat als we dat toepassen op eikenprocessierupsen?’’

Volledig scherm Hans Bok in zijn laboratorium waar de oud-dominee een wondermiddel denkt te hebben gevonden tegen jeukrupsen. © Eigen foto

Zo gedacht, zo gedaan. ,,Wij hebben vervolgens een honderd procent natuurlijke stof kunnen ontwikkelen die de rups doodt en waaraan een zogenaamd barrièremiddel is toegevoegd. Daardoor komt er een glad omhulsel om de nesten waarbinnen ook eitjes, verdwaalde larfjes en motten afsterven. Tevens blijven de irritante brandharen daarin achter.’’

Het mooiste volgens Bok: ,,Je kan het allemaal laten hangen, want alle stoffen zijn non-toxisch en alles kan worden opgegeten door vogels. Een natuurlijke, goedkope oplossing, dus.’’

Kamperklippen

Het klinkt na een jeukzomer vol overlast en peperdure, pijnlijke of ongeoorloofde pogingen om de beesten effectief te bestrijden, te mooi om waar te zijn. ,,Dat is het niet’’, bezweert de ondernemer die op 2 juli van de gemeente Heerde zes eiken aan de Kamperklippen mocht bewerken met zijn vermeende wondermiddel.

Donderdag 11 juli gaf hij ter plaatse tekst en uitleg aan vertegenwoordigers van de gemeente Heerde en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). De nesten bleken inderdaad afgestorven.

Volledig scherm Een behandeld nest dat na één dag al dode rupsen en afgestorven eitjes liet zien toen het werd opengescheurd. © Eigen foto

Leed geleden

Woordvoerder Marten Venema van de gemeente Heerde bevestigt dat Bok toestemming heeft om in Heerde zijn product te testen. ,,Wel wilden wij zeker weten dat het om biologische bestrijding ging en dat konden ze aantonen met een certificaat. Het is een product gebaseerd op knoflook.’’

Venema meldt verder dat de exacte testlocatie een hoek betreft van de Kamperweg en de Kommerseweg, maar dat er mogelijk meer locaties komen. ,,Wel in overleg, zodat we geen andere vorm van bestrijding toepassen op hun testlocaties. De proef is verder aan hen. Wij zijn op het moment nog niet genoeg op de hoogte van de resultaten om conclusies te trekken, maar hopen natuurlijk dat dit goed uitpakt. Bestrijding van de eikenprocessierups zal de komende jaren hard nodig zijn. Hoe meer biologische middelen we daarvoor hebben, hoe beter.’’

Op dit moment nemen de klachten over de beestjes overigens af door regen. Het ergste leed van de eikenprocessierups in 2019, lijkt geleden. ,,Maar’’, waarschuwt Bok, ,,ze zullen de komende jaren in nóg grotere getale terugkeren als het warm en vochtig blijft.’’

KAD: ‘We zijn in gesprek’ Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen is door de overheid aangewezen als landelijk centrum voor de eikenprocessierups. KAD-Adviseur Mari Middelkoop liet zich bijpraten door Bok, maar verwijst de Stentor naar persvoorlichting. Directeur Bastiaan Meerburg meldt dat hij nog niet is bijgepraat over het procedé van Bok. ,,Helaas kan ik u over deze specifieke methode dus nog niet uitgebreid inlichten. Wel is het interessant om te melden dat zich bij het KAD al veel mensen hebben gemeld met goede ideeën en mogelijke oplossingen. Wij zijn met hen in gesprek om te kijken of er een kansrijke methode tussenzit waardoor de problematiek in de toekomst afneemt.’’