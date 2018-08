Ondernemers in Heerde hekelen verhoging van toeristenbelasting

De toeristenbelasting verhogen van een euro naar 1,50 euro? Absurd, zeggen recreatieondernemers in Heerde. Toch is het een van de bezuinigingsmaatregelen die het college van burgemeester en wethouders voorstelt aan de raad. Het moet Heerde jaarlijks 90.000 euro opleveren.

De campingeigenaren Ton Jalink (De Mussenkamp) en Petra Beets (De Zandkuil) gebruiken afzonderlijk van elkaar hetzelfde woord als reactie op de voorgestelde verhoging: ,,Absurd!" Ondernemers in de recreatiesector krijgen volgend jaar ook al te maken met een btw-verhoging. ,,Van zes naar tien procent", maakt Jalink duidelijk. ,,Dus de mensen krijgen sowieso al wat voor de kiezen, de prijzen gaan al omhoog."

Volgens Jalink is het best mogelijk dat toeristen vanwege de verhoging van de toeristenbelasting Heerde gaan mijden. ,,Dat ze gaan kijken of het ergens anders goedkoper kan, want de toerist is heel prijsbewust tegenwoordig. Voor mensen met een aow'tje of klein pensioentje komt dit er weer bovenop. Zij zouden kunnen zeggen: dit wordt teveel." Dat vreest ook Beets: ,,Wie weet gaan ze een andere camping zoeken. Ik ben hier niet blij mee..."

Zorgen

Regiomanager Ivo Gelsing van belangenbehartiger Recron zet net als Beets vraagtekens bij het heffen van toeristenbelasting an sich. ,,Het is een algemene heffing en het staat gemeenten vrij om ermee te doen wat ze willen. En deze verhoging is wel een hele grote sprong, reden om je zorgen te maken. Bovendien wordt er wel heel veel meegegeten van het bord van de ondernemer. Want ook met de btw kan een ondernemer zelf niks."

Het college van B en W van Heerde denkt zelf dat de verhoging geen gevolgen zal hebben op het aantal toeristen. ,,In verhouding met andere gemeenten op de Veluwe zit Heerde op dit moment iets onder het gemiddelde bedrag voor toeristenbelasting in Gelderland", stelt zij verder in het voorstel. In alle omliggende gemeenten is de toeristenbelasting echter (veel) lager dan 1,50 euro (zie kader).

Schamen

Ted Hoogers, voorzitter van de stichting die de haven in Veessen beheert, is momenteel zelf op vakantie in eigen land. ,,En nergens is de toeristenbelasting 1,50 euro'", heeft hij ondervonden. ,,Er zijn zelfs gemeenten die het helemaal niet innen." Wat Hoogers vindt van het voorstel? ,,Dat slaat helemaal nergens op." Een gezin met een klein bootje zou dan zes euro belasting per nacht betalen, rekent hij voor: ,,Bijna net zoveel als het liggeld. Je schaamt je haast om dat te moeten innen, het gevoel is niet goed. Het is echt een gemeentelijke melkkoe geworden."

Voorzitter Frank Drost van Wij Zijn Heerde, de stichting die de aantrekkelijkheid van Heerde promoot en het toerisme stimuleert, noemt de voorgestelde verhoging tot slot 'vervelend voor iedereen'. ,,Het is een forse verhoging, waarmee wij een dure gemeente worden wat toeristenbelasting betreft." Maar, zegt hij ook: ,,Ik snap ook wel dat de gemeente aan het zoeken is waar ze wat kunnen halen."