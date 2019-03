Onderzoek naar oversteek Brinklaan Heerde (bijna) klaar

Komen er permanent stoplichten aan de Brinklaan, bij het gezondheidscentrum in Heerde? Binnenkort moet onder andere dat duidelijk worden, als het onderzoek over deze locatie wordt overhandigd.

De politiek in Heerde is al enkele jaren bezig met de vraag of en hoe de oversteek op de Brinklaan veiliger gemaakt kan worden. Op voorspraak van de raad heeft er eind vorig jaar een proefopstelling met verkeerslichten gestaan bij het zebrapad. Voor een periode van drie weken hebben er lichten gestaan, om inzichtelijk te krijgen of deze maatregel de situatie op de Brinklaan veiliger kan maken.

Veiligheid

Twee studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben in opdracht van de gemeente Heerde het veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Ook de verkeerssituatie van vóór de plaatsing van de verkeerslichten is daarbij overigens in beeld gebracht.