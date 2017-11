Onderzoek naar toekomst ‘Horsthoek’

Voordat het college van de gemeente Heerde een besluit neemt over een eventuele hoger beroep in de zaak tegen de Horsthoekschool, wordt er eerst een onderzoek gedaan naar de stand van het schoolgebouw.

De gemeente Heerde heeft nog altijd geen besluit genomen over de vraag of ze in hoger beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter. Eind september gaf de rechtbank de openbare Horsthoekschool, gevestigd in het buitengebied van het dorp, gelijk dat er geen bindende afspraak is gemaakt over een verhuizing naar de Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Heerd.

Destijds, inmiddels vijf weken geleden, liet wethouder Gerrit van Dijk weten zich te beraden op eventuele vervolgstappen. In de tussentijd hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en Stichting Proo, waar de Horsthoekschool onder valt. ,,Dat is ook de opdracht van de raad geweest. De verhoudingen zijn goed”, laat Van Dijk desgevraagd weten.

Onderzoek

De wethouder wil eerst een onderzoek naar de staat van het gebouw en de minimale eisen als het gaat om onderwijs en veiligheid en de onderhoudskosten voor de komende jaren. Beide partijen laten het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk deskundige. ,,We hopen dat binnen drie weken te regelen. We gaan dan in gesprek en kijken wat de verschillen zijn. Na dat gesprek nemen wij als college een besluit over een hoger beroep. Het gesprek kan invloed hebben op het besluit”, licht Van Dijk de planning toe. Tijd genoeg, want de gemeente heeft tot eind dit jaar, om te beslissen over een eventuele vervolgstap.

Berend Redder van Stichting Proo laat weten niet blij te zijn met de werkwijze van de gemeente: ,,Nu wordt de schouw betrokken bij het hoger beroep. Dat lijkt me niet de bedoeling.” Verder wacht hij het besluit van de gemeente Heerde af.