Onrust na zwijnen in bebouwde kom Heerde, burgemeester komt in actie

Via de telefoon en Whatsapp komen veel vragen binnen bij de gemeente Heerde over de beelden die donderdagmiddag en -avond opdoken. Inwoners vinden het gevaarlijk dat wilde zwijnen in de bebouwde kom rondbanjeren. En vragen welke maatregelen de gemeente neemt om de overlast te beteugelen.

Niet meer opletten

De eerste maatregel is het plaatsen van nieuwe verkeersborden. Langs veel wegen in het buitengebied van Heerde staan waarschuwingsborden voor overstekend wild; het driehoeksbord met rode rand en springend hert in wit vlak. ,,Deze borden zijn zo bekend, dat veel mensen er niet meer op letten", stelt burgemeester Koops op de gemeentelijke website. De nieuwe borden zijn groter, hebben een fel gele kleur en de afbeeldingen van een hert en zwijn wordt vergezeld met de tekst ‘Wij steken zomaar over’.

Volledig scherm Het nieuwe verkeersbord dat in de gemeente Heerde langs openbare wegen wordt geplaatst. Het is opvallender en waarschuwt verkeer beter voor overstekend wild. © Gemeente Heerde

De zwijnen in de video's komen uit maïsvelden, schrijft Koops. ,,Momenteel wordt overal maïs geoogst. Doordat de oogstmachines steeds dichter bij de schuilplek komen, raken de zwijnen in paniek en gaan er vandoor. De zwijnen die langs de Kamperweg zijn gesignaleerd komen waarschijnlijk uit een groep zwijnen die kort daarvoor langs de Molenweg liep.”

Dilemma

De burgemeester schetst een dilemma. Niemand is namelijk eigenaar van het wild. Jagers met een vergunning 'doen hun best’ om wilde zwijnen weg te houden van openbare wegen en paden. Dat lukt niet altijd. Koops: ,,Met name voor wilde zwijnen is het niet mogelijk om overlast helemaal te voorkomen. Het is onmogelijk om alle gebieden af te zetten met rasters of overal waar een pad of weg is een wildrooster aan te brengen.”

Quote Het is onmogelijk om alle gebieden af te zetten met rasters of overal waar een pad of weg is een wildroos­ter aan te brengen Jacqueline Koops-Scheele, Burgemeester Heerde

Heerde overlegt met natuurbeheerders hoe de overlast beperkt kan worden. Er wordt gedacht aan een hek om het Stationspark in Wapenveld, waar zwijnen het gras omwroeten. Burgemeester Koops herhaalt dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het afschermen van hun tuinen voor het wild. ,,Omdat we in onze gemeente veel bossen, groene velden en agrarisch gebied hebben, verblijft het wild hier graag", aldus Koops. ,,Dit betekent dat wij als inwoners hiermee moeten leren leven. (...) De gemeente hoopt de overlast te verminderen, maar ik hoop op uw begrip voor het feit dat overlast nooit helemaal te voorkomen is.”