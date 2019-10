Ook college Heerde ziet drijvend zonnepark Heerderstrand niet zitten

Veluwse kroegbazen balen van verbod op rookruim­ten: ‘voel mij in m’n hemd gezet’

2 oktober Er is geen ontkomen meer aan voor de horeca: het rookhok gaat verdwijnen. Kroegbazen in deze regio reageren gelaten op de beslissende uitspraak van de Hoge Raad. ,,Leuk is het niet, maar het zat er natuurlijk aan te komen’’, verzucht Teunis Fredriks, uitbater van Tapperij Teun in Wapenveld.