Ook in Heerde komt een glazen huis

Epe en Heerde trekken beurs voor Voedselbank

7 december Subsidieverzoeken van de Stichting ‘Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omstreken’ zijn in vruchtbare aarde gevallen. In Epe stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor de voedselbank een subsidievoorschot te verlenen van 6.000 euro in 2018 en 6.102 euro in het jaar daarop. Het college van de gemeente Heerde heeft inmiddels besloten een subsidie van 3.000 euro toe te kennen.