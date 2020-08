Opluchting in woonzorgcentrum Wapenveld: geen corona onder medewerkers

Biblio­theek Heerde is op zoek: wie leverde dit boek 41 jaar te laat in?

14 augustus Wie leverde het boekje De Jacht op de Prijs meer dan veertig jaar te laat in bij de bieb in Heerde? Het personeel is er razend benieuwd naar. Niet om de boete te kunnen innen of een reprimande uit te delen, maar ‘vanwege het verhaal achter deze actie’.